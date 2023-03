FC Bayern: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel im Livestream

Tuchel - so viel ist bestätigt - erhält beim Rekordmeister einen Vertrag bis 30. Juni 2025. Der Mann, der zuvor beim 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris St. Germain und dem FC Chelsea als Coach tätig war, erfüllt alle Punkte des Münchner Anforderungsprofils. Nun wird er am Samstag ab 12.00 Uhr in der Allianz Arena vorgestellt.

Wie gut passt Tuchel zum FC Bayern?

Bei Paris St. Germain arbeitete er schon mit namhaften Stars zusammen. Allerdings eckte er bei seinen vorherigen Stationen auch an. Unumstritten war menschlich auch der eloquente Nagelsmann in München nicht. Allerdings gab es vor einigen Jahren schon mal Interesse an ihm - es kam dann aber Niko Kovac.

Zweiter Anlauf bei Tuchel

Diesmal klappte es, und Tuchel kann noch einiges gewinnen mit den Bayern. In Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal sind noch alle drei Titel möglich. Tuchel soll die Arbeit von Nagelsmann fortsetzen und nach Münchner Wünschen mit dem dritten Triple der Vereinsgeschichte vollenden.