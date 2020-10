FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer in Blickpunkt Sport

Der FC Bayern München eilt von Erfolg zu Erfolg. Nach der herausragenden vergangenen Saison mit Meisterschaft, Pokalsieg und dem Gewinn der UEFA-Champions-League, daneben den Triumphen im europäischen und deutschen Supercup, will Bayerns Vorzeigeklub auch in der neuen Saison in allen Wettbewerben angreifen.

Herbert Hainer, der im November 2019 das Präsidentenamt von Uli Hoeneß übernommen hat, setzt die Saisonziele hoch an. "Wir haben uns vorgenommen, das Triple zu verteidigen. Das hat noch keiner geschafft", sagte er schon vor dem Saisonstart.