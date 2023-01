FC-Bayern-Präsident Hainer stärkt Nagelsmann den Rücken

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer glaubt fest daran, dass Trainer Julian Nagelsmann den deutschen Serienmeister nach dem Fehlstart ins neue Fußballjahr wieder auf Erfolgskurs bringen wird. "Der Anspruch des FC Bayern ist deutlich höher", sagte Hainer nach drei 1:1-Unentschieden nacheinander in der Bundesliga.

"Aber wir werden da wieder hinkommen. Julian Nagelsmann hat auch im Herbst die richtigen Lösungen gefunden", erinnerte der Vereinschef an die Serie von sogar vier sieglosen Bundesliga-Partien am Stück während der Hinrunde. Vor der langen WM-Pause gewannen die Bayern zehn Pflichtspiele am Stück.

Hainer: "Die können's!"

Für den 68-Jährigen ist die sportliche Wende nur eine Frage der Zeit: "Die Mannschaft hat vor der Winterpause hervorragenden, exzellenten, begeisternden Fußball gespielt. Es sind dieselben Spieler, die können's! Ich bin überzeugt, dass sie wieder rein kommen."

Schon am Mittwoch (20.45 Uhr) müssen die Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Bundesliga-Konkurrenten FSV Mainz 05 antreten. Das Ziel ist klar: der Einzug ins Viertelfinale.