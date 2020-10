FC Bayern präsentiert Neuzugänge Choupo-Moting und Sarr

Sarr: "Weiterentwicklung" und "Option auf der Außenbahn"

Sarr kam von Olympique Marseille als letzter Neuzugang in dieser Transferphase. Der 28-Jährige hat klare Vorstellungen über seine zukünftigen Rollen. Er sieht sich als "weitere Option in dieser Mannschaft", man habe dafür "einfach ein anderes Profil gesucht für die Außenbahn". Sarr betonte zugleich, dass er den Wechsel zum FC Bayern auch als "eine gute Weiterentwicklung in meinem Alter" sehe. Offen ist für ihn und auch Choupo-Moting, ob sie beim Pokalspiel gegen den 1. FC Düren am Donnerstag (15.10.2020, 20.45 Uhr) zu ihrem ersten Einsatz kommen werden. Bis dahin wollen sie sich mit Trainingsleistungen dafür empfehlen.

Salihamidzic: Trotz knappem Budget jetzt "sehr breit" aufgestellt

Bis zum Ende der Transferphase hatte es gedauert, bis der FC Bayern München seinen neuen Kader komplettiert hatte. Sportdirektor Salihamidzic erklärte, wie es dazu kam. Diesmal habe es für den FC Bayern streng genommen "zwei Transferperioden" gegeben. "In der ersten haben wir Nübel, Nianzou und Sané verpflichtet. Danach haben wir uns komplett auf die Champions League konzentriert und wollten die Mannschaft in Ruhe arbeiten lassen. Danach mussten wir schauen, was unsere Möglichkeiten sind, haben uns Zeit gelassen, um die besten Spieler zu verpflichten."

Durch die Coronakrise sei es zwar eine schwierige Situation, mit der "alle Clubs der Welt richtig umgehen" müssten. Das betreffe auch das Budget des FC Bayern. Trotzdem sei die Mannschaft durch die Neuzugänge "jetzt in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt" – und "auch der Trainer Hansi Flick zufrieden", sagte Salihamidzic.