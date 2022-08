FC Bayern: Pokal-Startelf mit Tel, Gravenberch und Mazraoui

Rotation auf fünf Positionen

Den ersten Pokal-Fight am Mittwoch gegen die Kölner nutzt Nagelsmann, um zu rotieren und neue Optionen für die Startelf auszutesten. "Fünf Wechsel könnten es werden," so der FCB-Coach. Man werde ein paar Spieler sehen, die man noch nicht so oft gesehen hat.

Unter anderem soll "Mathys Tel im Normalfall beginnen, dazu auch Josip Stanisic, Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui. Aber Thomas Müller und Joshua Kimmich werden vermutlich auch beginnen." Nagelsmann wünscht sich, "dass alle, die neu reinkommen, ihren Wünschen nach performen." Dann sei auch er glücklich.

Musiala, Goretzka und Choupo-Moting zunächst auf der Bank

Bei einigen Akteuren ist jedoch noch nicht klar, wie Nagelsmann sie einbinden kann und will: "Bei Leon Goretzka und Eric Maxim Choupo-Moting sieht es so aus, dass ich ihnen gerne Rhythmus geben würde, sie aber sicher nicht von Beginn an spielen werden", erklärt der Bayern-Coach.

Youngster Jamal Musiala sei aktuell "nicht bei 100 Prozent" und wird "wohl nicht von Beginn an spielen". Auch er sei aber mit dabei, damit er nicht aus dem Spiel-Rhythmus kommt.