FC Bayern: Plötzlich doch Champions-League-Favorit?

Rummenigge hofft auf Revanche gegen Paris

Die Brust der Münchner ist an diesem Abend zumindest ein gutes Stück breiter geworden. "Es ist super wichtig, die ersten drei Punkte einzufahren und so eine Dominanz auszustrahlen. Wir haben ein Ausrufezeichen gesetzt", sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer nach dem Spiel.

Karl-Heinz Rummenigge blickte schon weit in die Zukunft und forderte direkt Paris heraus, das mit Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar im Sturm in diesem Jahr wohl die größten Favoriten auf den Henkelpott sein dürften. Er wünsche sich eine Revanche des Viertelfinales der vergangenen Saison: "Mal sehen, wer da gewinnt", so Rummenigge.

Bayern-Reporter Khalil: "Ich schätze diese Mannschaft absolut hoch ein."

Alles nur bayerische Hybris nach einem Sieg gegen einen gefallenen Riesen? BR-Reporter Taufig Khalil glaubt auch, dass in diesem Jahr mehr drin ist, als einfach nur mitzuspielen: "Ich schätze diese Mannschaft absolut hoch ein", so Khalil über die Titelambitionen der Münchner.

Einfach wird es trotzdem nicht. Die größte Schwäche sieht er in der Breite des Kaders. "Die meisten Positionen sind nur einmal gut besetzt. Sie können es sich nicht leisten, mit vielen Verletzten herumzufahren. Es gibt 14, 15 Top-Spieler. Wenn davon drei ausfallen, wird es schon wieder eng", so Khalil.