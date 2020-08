13.08.2020, 13:09 Uhr

FC Bayern plant Gespräch mit Alabas Berater in Lissabon

Bleibt David Alaba beim Rekordmeister oder verlässt der Österreicher den Verein? In den Vertragsverhandlungen mit dem 28-Jährigen will sich der FC Bayern am Rande des Champions-League-Finalturniers in Lissabon mit dessen Berater Pini Zahavi treffen.