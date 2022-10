> Sport > FC Bayern - Pilsen | 04.10., 18.45 Uhr | Radio-Livereportage

Der FC Bayern empfängt am Dienstagabend in der Champions League Viktoria Pilsen. Das Duell gegen den tschechischen Meister hören Sie live und in voller Länge ab 18:45 in der BR24 Radio-Livereportage. Ihre Reporter sind Andre Siems und Philipp Eger.