FC Bayern: Pflicht erfüllt - Steigerung notwendig

Pflicht erfüllt, aber ohne zu glänzen. So lässt sich der 4:1-Sieg des FC Bayern gegen Abstiegskandidat VfB Stuttgart zusammenfassen. In den Worten von Thomas Müller: "Ein absolut verdienter Sieg, auch wenn es nicht unser perfektes Spiel war." Denn trotz der vier Tore hatten die Münchener lange mehr Mühe, als erwartet.

Kovac findet deutliche Worte

Fast schien es in der ersten Halbzeit sogar so, als würde die Mannschaft von Niko Kovac in alte Muster verfallen. Die nachlässige Spielweise gepaart mit einigen Unkonzentriertheiten im Passspiel und einer zu passiven Körpersprache führten zwischenzeitlich zum 1:1-Ausgleich. "Wir haben 35 Minuten überhaupt nicht stattgefunden", monierte Kovac, der dann in der Halbzeitpause die richtige Ansprache fand. "Ich war nicht amused und habe deutliche Worte gefunden", berichtete der Trainer. "Wir wollen Meister werden - so können wir uns nicht präsentieren." Joshua Kimmich wurde noch konkreter: "Wenn wir nochmal Punkte liegenlassen, ist es so gut wie vorbei." Sechs Punkte und acht Tore beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund.

Gestärkt aus der Krise

Trotzdem blieb bei der Mannschaft die Erkenntnis, dass man gestärkt aus der Krise hervorgegangen sei: "Da ist schon eine Entwicklung zu erkennen, dadurch dass wir das Spiel noch deutlich für uns entschieden haben", kommentierte Torschütze Leon Goretzka die starke zweite Hälfte. In den kommenden Ligaspielen in Leverkusen (2. Februar) und gegen Schalke (9. Februar) sowie dann in der Champions League gegen Liverpool "müssen wir uns aber auf jeden Fall nochmal steigern", so Goretzka weiter.

Was passiert mit Reservisten?

Und Kovac muss auch eine Lösung finden, um seine Reservisten ruhig zu halten. Rotation ist weiter out. Wortlos eilten die Bankdrücker James Rodríguez und Jérome Boateng aus der Arena, Sandro Wagner hockte wie schon gegen Hoffenheim noch ein paar Plätze weiter oben. Dazu werden auch Arjen Robben und Frank Ribéry zurück erwartet. "Es ist einfach eine geballte Qualität, die wir haben", sagte Goretzka, sieht aber als Stammkraft keine Probleme in der aktuellen Rollenverteilung. "Ich kann nicht von schlechter Stimmung sprechen. Ich persönlich empfinde das alles als erfolgsorientiert."