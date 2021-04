FC Bayern: Paris mit frühem Tor unter Druck setzen

Letzten Mittwoch kreierte der FC Bayern München zu Hause im Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain zahlreiche Torchancen und ging trotzdem als Verlierer vom Platz. Nach der 2:3-Niederlage steht der Titelverteidiger im Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr/B5 aktuell) in der französischen Hauptstadt enorm unter Zugzwang.

Trotzdem ist sich das Team von Trainer Hansi Flick sicher, dass es das Halbfinale doch noch erreichen kann - und zwar mit einer kontrolliert offensiven Spielweise: "Es geht um Risiko-Abwägung in den einzelnen Aktionen. Da werden wir sicherlich nicht von Anfang an mit der Brechstange agieren, aber wir werden schon auf ein frühes Tor drängen", betonte Vizekapitän Thomas Müller am Montag vor der Abreise in München.

"Trotz unserer offensiv ausgerichteten Spielweise werden wir aber nicht fünf Spieler aufbieten, im Mittelfeld einen alleine stehen lassen und schauen, dass wir hinten eine kleine Restabsicherung haben." Thomas Müller

Durch eine frühe Führung will der Rekordmeister dafür sorgen, dass bei Paris "die Alarmglocken losgehen".

Vorfreude trotz Querelen

Nach den jüngsten Unruhen im Verein aufgrund des Machtkampfs zwischen Trainer Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic wolle man sich laut Müller "die Vorfreude auf das Highlight" nicht nehmen lassen. Ein Weiterkommen im Prinzenparkstadion wäre für den Klub "enorm wichtig", betonte der 31-Jährige. "Wir arbeiten auf das Ziel der Titelverteidigung seit September hin."

Nichtsdestotrotz hängt alles auch ein bisschen vom Spielglück ab. Ausnahmekönner wie Neymar oder Kylian Mbappé könne man nie komplett aus dem Spiel nehmen, so der gebürtige Weilheimer.