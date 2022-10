FC Bayern: Ohne Neuer gegen angstfreie Freiburger

Pressekonferenz zur ungewohnten Zeit beim FC Bayern München: Schon um 9.30 Uhr stellte sich Trainer Julian Nagelsmann den Fragen der Medienvertreter. Eine Runde Kaffee hätte allen gut getan, so wirkten alle Beteiligten noch etwas müde.

Bayern-Quartett kehrt zurück

Immerhin: Nagelsmann konnte am Tag der Jahreshauptversammlung insofern Positives berichten, als sich die Personalsituation beim deutschen Fußball-Rekordmeister vor dem Heimspiel am Sonntag (19.30 Uhr/Radio-Livereportage im BR24 Sport Livecenter) im Vergleich zum 4:2 bei Viktoria Pilsen in der Champions League entspannt hat. Die in Tschechien fehlenden Abwehrspieler Alphonso Davies und Matthijs de Ligt sowie Angreifer Serge Gnabry sind ebenso wieder einsatzfähig wie Thomas Müller, der in Pilsen noch angeschlagen mit Rückenbeschwerden ausgewechselt wurde.

"Thomas steht ganz normal zur Verfügung", sagte Nagelsmann. Auch Jamal Musiala wird nach seiner Corona-Infektion wieder zum Kader gehören, aber der Nationalspieler soll "erstmal von der Bank kommen", so Nagelsmann. In der Offensive fehlen wird der gelb-rot-gesperrte Kingsley Coman.

Neuers Schulterschmerzen noch zu stark

Neuer wird dagegen erneut "nicht spielen können", so Nagelsmann. "Er hat immer noch Probleme mit der Schulter. Das ist ärgerlich, aber Sven Ulreich hat es in Pilsen auch gut gemacht.". Nagelsmann hofft, dass der 36 Jahre alte Neuer bis zum schwierigen DFB-Pokal-Spiel am kommenden Mittwoch beim FC Augsburg fit wird.

Nach dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League ist es das konkrete Ziel der Bayern, auch in der Bundesliga wieder konstant zu siegen. "Es liegt an uns, dass wir ein Top-Spiel machen und schnellstmöglich da wieder hinkommen, wo wir sein wollen", sagte Nagelsmann zum Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Freiburg.

SC Freiburg ohne Angst zum Topspiel

Dem Sportclub bescheinigte Nagelsmann, national und international "eine sehr gute Runde zu spielen". Das Team kommt mit der Empfehlung eines 4:0-Sieges in der Europa League beim FC Nantes nach München. Trainer Christian Streich weiß, dass seine Mannschaft einen Topauftritt braucht, um in München etwas mitzunehmen und den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen: "Wir mussten viel mehr Kraft lassen als die Bayern in der Champions League in Pilsen", sagte er. "Die werden uns überfallen, aber wir haben keine Angst."