FC Bayern ohne fünf Stammkräfte und trotzdem zu Null

Nagelsmann fehlten beim 1:0-Erfolg in Frankfurt neben Torhüter Manuel Neuer, Alphonso Davies, Corentin Tolisso und Leon Goretzka auch der coronainfizierte Thomas Müller. Dafür rückte Jamal Musiala in die Startelf, ebenso wie Niklas Süle, Serge Gnabry und Kingsley Coman. Trotz dieser Umstellungen spielte der Rekordmeister wieder einmal wie letztmals am 19. Spieltag in Köln "zu Null".

Nagelsmann: "Am System lag's nicht, das wäre peinlich"

Danach scherzte Nagelsmann: "Also am System lag’s sicher nicht, das wäre peinlich". Stattdessen war der Coach schlichtweg "sehr zufrieden mit der Leistung". Er bemerkte: "Wir hatten eine gute Kontrolle im Spielaufbau, haben nicht so viele Bälle verloren. Insgesamt haben wir stabil gespielt." Nur die Tore hätten ihm "ein bisschen gefehlt".

Joker Sané sorgte für den Siegtreffer

Bei seinen Einwechslungen hatte Nagelsmann definitiv aufs richtige Pferd gesetzt. In der 67. Minute hatte er Leroy Sané auf den Platz geschickt. Vier Minuten und drei Ballkontakte später stach der Joker zu und erzielte den Siegtreffer. Der erleichterte Nagelsmann umarmte den Torschützen nach dem Spiel innig und klopfte ihm anerkennend auf die Schulter.