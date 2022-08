FC Bayern: Offensiv-"Waffe" Musiala bremst Zerrung aus

Am 22. Spieltag der letzten Saison unterlagen die Münchner in Bochum mit 2:4. "Die Niederlage steckt schon noch im Kopf. Wenn man verliert, ist es nie schön. Die Niederlage war teilweise selbst verschuldet und teilweise waren es einfach Traumtore." Das soll am Sonntag (17.30 Uhr in der BR24 Sport Radio-Livereportage) anders laufen. "Ein zweites Mal wollen wir auf keinen Fall verlieren“, verspricht Bayern-Coach Julian Nagelsmann. Fehlen wird ihm dabei allerdings Jamal Musiala, der zuletzt mit Zuckerpässen und als eiskalter Vollstrecker glänzte.

Musiala bremst Zerrung aus

Denn der 19-Jährige wird "Stand jetzt eher ausfallen, er hat eine Zerrung im Übergang vom Hüftbeuger, im Adduktorenbereich", erklärte der Coach. Es sei nichts Dramatisches aber, "da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass nichts passiert."

Und so muss Nagelsmann, der in der Startelf aktuell auf Beständigkeit setzt, das Personal-Karussell nicht nur bei Musiala aufgrund von Verletzungen weiterdrehen. "Wir werden etwas umbauen. Es waren auch zwei Wechsel geplant, jetzt werden es vielleicht drei.

Matthijs de Ligt könnte Einsatz bekommen

Millionen-Transfer Matthijs de Ligt stellte Nagelsmann zwar einen Einsatz in Aussicht, doch der Niederländer zog sich im Training einen Bänderriss in der Hand zu. Da müsse man "noch abwarten, ob er schmerzfrei ist". Zudem dürften Leroy Sané und der zuletzt gesperrte Kingsley Coman beginnen.

Für de Ligt müsste wohl der angeschlagene Dayot Upamecano auf die Bank. Sané und Coman starten für Serge Gnabry und Jamal Musiala. Bei beiden steht hinter einem Einsatz ohnehin ein Fragezeichen. Gnabry habe "einen knöchernen Ausriss am Handgelenk plus Adduktorenprobleme", so Nagelsmann.