FC Bayern: Nur noch ein Schritt zum historischen Titel

Am Donnerstag (Anstoß 19.00 Uhr) bestreitet der FC Bayern das Finale der Klub-WM gegen UANL Tigres aus Mexiko. Im Education City Stadium in ar-Rayyann in Doha wollen die Münchner das "Sextuple" holen - sechs Titel in einer Saison, wie sie nur 2009 das legendäre Team des FC Barcelona um Lionel Messi, Xavi und Zlatan Ibrahimovic mit Trainer Pep Guardiola gewann.

"Wir sind hierher gekommen, um diesen Titel zu holen. Das wäre das i-Tüpfelchen und auch in der erfolgreichen Vereinshistorie von Bayern München ein besonderer Erfolg." Bayern-Trainer Hansi Flick

Fokus auf das Finale

Die historische Komponente sei "natürlich eine zusätzliche Motivation", verdeutlichte Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Längst ist das Anreise-Chaos nach Doha vergessen. Der Blick bei den Stars aus München ist nach dem lockeren 2:0 im Halbfinale gegen Al Ahly Kairo voll auf das Endspiel gerichtet.

"Für uns alle wäre es außergewöhnlich, deshalb sind wir besonders heiß, diesen großen Titel zu gewinnen." Bayern-Profi Joshua Kimmich

Mit 100 Prozent gegen Tigres UANL

Ein Schritt fehlt noch - und um hier bei 100 Prozent zu sein, gönnte Hansi Flick seinem Team bei sommerlichen Temperaturen einige Stunden Erholung, ehe am Mittwochnachmittag das Abschlusstraining anstand. "Es geht darum, dass wir so schnell wie möglich Körner sammeln", betonte der Coach.

Flick erwartet einen offensiv ausgerichteten Gegner

Denn Tigres UANL um den französischen Altstar Andre-Pierre Gignac sei gefährlich, warnte er. Von der Leistung der Mexikaner im Halbfinale gegen Palmeiras aus Brasilien sei er "sehr beeindruckt" gewesen. Flick attestiert dem Gegner "eine enorme Qualität über den Flügel". Das Team verfüge über sehr gute Offensivspieler. "Das ist eine sehr dynamische Mannschaft, sehr athletisch. Sie haben sehr viel Intensität in ihrem Spiel. Da müssen wir von Beginn an hellwach sein", so der 55-Jährige.

Fehlen werden weiterhin Leon Goretzka und Javi Martinez, die nach ihrer Corona-Quarantäne in München bleiben. Flick muss die Münchner Startformation gegen den Gegner aus Mexiko auf jeden Fall verändern. Jérôme Boateng reist aus privaten Gründen vorzeitig ab.

Boateng reist vorzeitig ab

"Jérôme kam auf mein Zimmer und hat mich gebeten, dass er nach Hause reisen darf", teilte Flick mit. Der Verein habe der Bitte natürlich zugestimmt. Nach einem Corona-Test werde der Abwehrspieler nach Deutschland reisen, sagte der Coach. Der 32-Jährige wird dem deutschen Fußball-Rekordmeister laut Flick "bis auf Weiteres" nicht zur Verfügung stehen. In der Innenverteidigung dürfte darum Nationalspieler Niklas Süle auflaufen.

Sonderlob für Sané

Vom Rest erwartet der Trainer, "dass wir die Dinge noch besser machen. Das ist wichtig". Besonderes Lob zollte Flick dem im Halbfinale eingewechselten Leroy Sané. Der Außenstürmer habe gegen Al Ahly "eine gute Performance" gezeigt, so der Coach. Der 25-Jährige habe nicht nur die Torvorlage zum 2:0-Endstand gegeben, sondern auch defensiv sehr gut mitgearbeitet: "Das sind Dinge, die wir uns von ihm wünschen." Ob Sané aber auch beim zweiten Spiel in Katar zum Zuge kommen wird, verriet Flick dagegen nicht.

"Das Finale war ein großes Ziel. Jetzt geht es darum, die beste Mannschaft aufzustellen!" Bayern-Trainer Hansi Flick

Mexikanisches Team will historische Chance ebenfalls nutzen

Auch Tigres will seine historische Chance nutzen: "Noch nie ist ein mexikanisches Team so weit gekommen. Aber wir wollen noch mehr", verkündete Stürmer Carlos Gonzalez und fügte voller Zuversicht an: "Wir sind fest überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen können."