FC Bayern: Noch viele Fragezeichen vor dem Trainingsauftakt

Torwartkarussell dreht sich: Nübel und Sommer vor dem Absprung

Auch Nübel hat keine Zukunft in München. Der Keeper will nicht als Nummer zwei hinter Manuel Neuer versauern und stattdessen irgendwo anders die Nummer eins werden. Der VfB Stuttgart und Leeds United haben Interesse. Da auch Yann Sommer spielen will, um sich für die EURO 2024 als Schweizer Nummer eins zu empfehlen und deshalb vor einem Wechsel steht (Inter Mailand gilt als wahrscheinlichste Option), kann es gut sein, dass die Münchner noch einen Keeper verpflichten. Nur mit Neuer und Sven Ulreich sieht sich der Rekordmeister zu dünn aufgestellt.

Drei Kandidaten für eine Leihe - Was wird aus Goretzka?

Und dann sind da noch Leon Goretzka, der bei einem passenden Angebot den Klub verlassen darf, sowie einige Profis, bei denen sich der FC Bayern eine Leihe vorstellen könnte: Mathys Tel wurde bereits mit dem SV Werder Bremen in Verbindung gebracht, allerdings hat der Berater des 18-jährigen Angreifers inzwischen klargestellt, dass der Franzose lieber in München bleiben will. Weitere Kandidaten sind Ryan Gravenberch und Paul Wanner.