FC Bayern: Noch "viel Zeit" für große Transfers

Der Transfermarkt sei ja noch bis zum 2. September offen, also sei noch genügend Zeit, beruhigte Rummenigge auf der Pressekonferenz am Montag. "Den Schlüsseltransfer hat es ja ohnehin noch nicht gegeben", sagte der 63-Jährige. Wenn das passieren werde, würde viel Bewegung in den Transfermarkt kommen.

"Sehr wettbewerbsfähig"

Letztlich ist sich Rummenigge sicher: "Wir werden am Ende des Tages eine Mannschaft haben, die in allen drei Wettbewerben sehr wettbewerbsfähig sein wird." Dazu seien noch Transfers notwendig, der FC Bayern arbeite - vor allem in Person von Sportdirektor Hasan Salihamidzic - auf Hochtouren daran. "Wir müssen weiterhin Geduld haben." Trainer Niko Kovac hatte kürzlich öffentlich Verstärkung gefordert.

Internationale Konkurrenz

Insgesamt sei die Konkurrenz international aber schon größer geworden, räumte Rummenigge ein, was auch die Transferpolitik etwas schwieriger mache. Zuletzt hatte der FC Bayern keinen Erfolg im Werben um Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City oder Ousmane Dembélé vom FC Barcelona gehabt. Mit zukünftigen Ankündigungen zu Transfers, so wie Uli Hoeneß sie während der vergangenen Saison gemacht hatte, wollen sich die Bayern-Bosse in Zukunft zurückhalten.