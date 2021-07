FC Bayern: Niederlage bei Nagelsmann-Premiere

Der FC Bayern München hat bei Julian Nagelsmanns Trainer-Premiere mit 2:3 im Testspiel gegen den 1. FC Köln verloren. Für den neuen Coach ist das aber kein Grund zur Sorge: "In Anbetracht des Kaders war das gut", erklärte der 33-Jährige nach einem "unterhaltsamen Testspiel", in dem der FCB einige Chancen liegen ließ. Die Bayern mussten kurz nach der EM auf ihre zahlreichen Nationalspieler verzichten, 42,5-Millionen-Einkauf Dayot Upamecano (zuletzt RB Leipzig) stand aber in der Startelf. "Wir werden die kommenden Testspiele mit dem gleichen Kader machen. Und dann geht es darum, die Nationalspieler zu integrieren, die zurückkommen", sagte Nagelsmann im Anschluss. "Wir haben danach wenig Zeit vor dem Start in DFB-Pokal und der Liga, aber das werden wir schon hinkriegen".

Sieb und Zirkzee treffen für den FCB

Der erst 18-jährige Armindo Sieb (6.) und Joshua Zirkzee (34.) trafen für die junge Bayern-Mannschaft, Jan Thielmann (20.) und Rückkehrer Mark Uth (27./56.) per Doppelpack führten Köln zum Sieg. Beide Klubs leisteten im Rahmen des Spiels eine Spende in Höhe von 100.000 Euro für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Summe geht an die Organisation Lichtblicke e.V.

Zum ersten Pflichtspiel treten die Münchner im DFB-Pokal am 6. August beim Fünftligisten Bremer SV an, am 13. August folgt der Liga-Auftakt bei Borussia Mönchengladbach. Köln spielt in der ersten Pokalrunde beim viertklassigen FC Carl Zeiss Jena (8. August), die Ligasaison beginnt für den FC am 15. August gegen Hertha BSC.

1. FC Nürnberg testet erfolgreich

Der 1. FC Nürnberg hat eine erfolgreiche Generalprobe für den Start in die 2. Fußball-Bundesliga hingelegt. Beim Comeback von Offensivspieler Felix Lohkemper nach mehreren Monaten Verletzungspause gewannen die Franken am Samstag ihr letztes Testspiel gegen den Drittligisten TSV 1860 München um den früheren FCN-Coach Michael Köllner mit 3:2 (1:1).

Nach zuvor zwei Testspielsiegen gegen den FSV Zwickau (5:1) und Wacker Innsbruck (3:1) sowie einem 0:0 gegen FK Krasnodar kann die Mannschaft von Trainer Robert Klauß damit optimistisch in die neue Saison starten. Am Sonntag der kommenden Woche geht es zum Zweitliga-Start mit einem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue los.