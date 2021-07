FC Bayern: Neuzugang Upamecano stolz wie ein "Löwe"

Dankbarkeit, ein bisschen Demut, vor allem aber Stolz ist aus jedem Satz herauszuhören, den Dayot Upamecano bei seiner ersten Pressekonferenz in München sagt. Und für seinen allerersten Satz vor den Journalisten kehrt der 22-jährige Franzose gleich mal seine gar nicht so schlechten Deutschkenntnisse hervor: "Ich freue mich, da zu sein", so der Innenverteidiger, der dann allerdings auf Französisch nachlegt: "Das ist ein großer Schritt für mich und meine Karriere. Der FC Bayern ist ein großer Verein mit Weltklassespielern. Ich will kämpfen für diesen Verein, einen der besten im Moment."