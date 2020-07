FC-Bayern-Neuzugang: Leroy Sané in München gelandet

Leroy Sané in Oberpfaffenhofen gelandet

Doch dass der Transfer noch scheitern könnte, daran glauben sie wohl auch beim FC Bayern nicht mehr. Am Abend landete der umworbene Leroy Sané in einem Privatflugzeug in Oberpfaffenhofen bei München.

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München soll am Donnerstag der Medizincheck stattfinden. Da, wo zwei Tage zuvor auch Neuzugang Tanguy Kouassi untersucht wurde. Man kann davon ausgehen, dass die Bayern danach Nägel mit Köpfen machen und Sané spätestens am Freitag offiziell vorstellen werden.