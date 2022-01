FC Bayern: Neue Erkenntnisse über FCB im Nationalsozialismus

Mehr als die Hälfte der FCB-Funktionäre auch NSDAP-Mitglieder

Nicht nur der FC Bayern, auch Borussia Dortmund will die Geschichte des Klubs in der NS-Zeit aufarbeiten lassen, berichtet Hofmann. Zudem kennt er auch Studien über den FC Schalke oder den 1. FC Kaiserslautern, der Münchner Ansatz aus eigenem Antrieb geht aber darüber hinaus: "Das Besondere an diesem Projekt war sicher, dass ein Verein an ein Institut herantritt und sagt: 'Wir finanzieren dreieinhalb Jahre Forschung und reden euch nicht rein.' Das ermöglicht schon noch einmal einen Qualitätsschub und ich würde mich als Autor der Studie natürlich freuen, wenn uns das gelungen ist."

So entstand letztlich die erste umfassende geschichtliche Aufarbeitung eines Fußballklubs während der NS-Diktatur. Hofmann widmet sich darin nicht nur den Opfern der NS-Zeit, sondern auch jenen, die Mitläufer oder Täter der Ideologie waren.

Seine Studie zeigt, dass zwischen 1933 und 1945 53 Prozent der Bayern-Funktionäre auch Mitglieder der NSDAP waren, unter den Spielern waren es dagegen übrigens nur drei von 31, die Hofmann in der Stichprobe überprüfte. Im Nationalsozialismus zeigten sich nun auch erstmals Spitzenpolitiker in Fußballstadien - das war nach Hofmanns Recherchen beim FCB im Stadion an der Grünwalder Straße genauso wie an anderen Gauligen-Orten.

Es ist ein weiterer Teil dieser Ähnlichkeit der Vereine, von der Hofmann spricht. Dazu zählt auch, dass der Klub im Jahr 1935 den sogenannten "Arierparagrafen" umsetzte, der Juden ausschloss. Insofern war er aber laut Hofmann in Süddeutschland auch ein "Nachzügler", weil andere Großklubs wie der 1. FC Nürnberg oder der Lokalrivale TSV 1860 Juden schon 1933 das Mitmachen verboten.

Noch 1935 werden jüdische Mitglieder geehrt

Trotz all der Ähnlichkeiten gingen die Bayern also auch teils immer wieder einen anderen Weg als viele andere Vereine im Umgang mit ihren jüdischen Vereinskollegen, der langjährige Präsident Landauer ("Ich bin a Jud und a Bayer", wie er selbst über sich sagte) und die hohe Mitgliederzahl bis zum Ende der Weimarer Republik hatten den Verein geprägt. "Der FCB bekannte sich noch 1934 und 1935 mehrfach in seinen Clubnachrichten zu den Namen jüdischer Mitglieder", schreibt Hofmann.

Die wurden etwa für ihre langjährige Vereinsmitgliedschaft geehrt - sogar in Teilen nach der Verschärfung des "Arierparagrafen". Zudem berichtet Hofmann von Siegfried Herrmann, der als erster "Vereinsführer" nach Kurt Landauer in der NS-Zeit 1933/34 einerseits die Vereinsregelungen des Regimes einführte, andererseits aber auch den Antisemiten im Verein die Stirn bot. "Die Regel war das Mitmachen; aber es sind die Ausnahmen, die illustrieren, dass Fußballspieler und -funktionäre nicht bloß passive Befehlsempfänger eines Zwangsregimes verkörperten", resümiert Hofmann.