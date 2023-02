FC Bayern - Nagelsmanns Aussetzer bringen Unruhe

Nagelsmann-Äußerung werden zunehmend kritisch gesehen

Doch auch wenn Nagelsmann "nur" mit einer Geldstrafe davonkommt: Der 35-Jährige hat Unruhe in die Mannschaft gebracht. Wieder einmal steht der FC Bayern wegen unbedachter Aussagen in den Schlagzeilen. Intern hatte auch die jüngste "Haifisch-Becken"-Metapher für Verwunderung gesorgt. Auch die öffentliche Kritik an einzelnen Spielern - zuletzt unter anderem an Leroy Sané und Jamal Musiala - soll in der Kabine nicht gut angekommen sein. Der Katakomben-Ausraster in Gladbach dürfte die Wogen nicht unbedingt glätten.

Bei Hoffenheim: Nagelsmann trifft Fan mit Flasche

Es ist nicht das erste Mal, dass er sich nach Spielen respektlos über Schiedsrichter äußert oder seinen Emotionen nicht im Griff hat. Beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ärgerte sich der damals 30-Jährige derart, dass er eine Trinkflasche warf - und damit einen Zuschauer auf der Tribüne an der Schläfe traf.

"Ich wollte die Flasche eigentlich von der Coaching-Zone in die Mauer werfen. Der Flaschenhals ist in meinem Ärmel hängen geblieben und abgerutscht. Ich habe mich entschuldigt, das darf natürlich nicht passieren", sagte er damals.

Sieben Mal gelb für Nagelsmann - Baumgartner mit Negativ-Wert

Kein Wunder, dass Nagelsmann zu den Bundesliga-Trainern gehört, die am häufigsten von den Offiziellen verwarnt werden. Seit der Regeländerung in der Saison 2019/20, dass auch Trainern gelb, rot oder gelb-rot gezeigt werden kann, nehmen die Schiedsrichter immer wieder von ihrem Recht gebrauch, wenn der Landsberger an der Seitenlinie steht. Sieben Gelbe Karten hat der Fußballlehrer in seiner Karriere schon gesehen.

Damit führt er diese Negativ-Statistik nicht an. Leipzig-Coach Marco Rose sah bereits elf Gelbe und eine Rote Karte. Bo Svensson (FSV Mainz 05) sah 14 Mal gelb. Köln-Trainer Steffen Baumgartner bekam 14 Gelbe und eine Gelb-Rote Karte.