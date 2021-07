FC Bayern: Nagelsmann will sich ein bisschen neu erfinden

Weniger Spielsystem-Wechsel geplant

Die spannendste Frage vor einer neuen Saison natürlich: In welches Spielsystem will der Trainer seinen Kader packen? Der 33-jährige Nagelsmann gilt als ein Coach, der sein System auch gerne mal während einer Partie noch umstellt.

Vor allem auf seiner ersten Trainerstation in Hoffenheim war dies fast schon extrem. In München denkt Nagelsmann offenbar um: "Es wird nicht so sein wie zu Beginn meiner Karriere, dass man sieben, acht Mal im Spiel das System wechselt", sagte Nagelsmann.

Bei einer Mannschaft mit der Kaderqualität der Bayern will er sich an den Stärken der Spieler orientieren. "Wir werden Grundordnungen wählen, wo Spieler auf den Positionen sind, wo sie ihre beste Qualität haben", erklärte er und zog Parallelen zur Vergangenheit unter Hansi Flick.

Spieler sollen "auf ihrer besten Position" ran

"Grundsätzlich ist es so, dass die Mannschaft - auch beim Hansi - mal mit einer Dreierkette eröffnet hat, dann im Spiel zum 4-3-3 gewechselt ist", nannte er dieses Beispiel exemplarisch. Ähnlich soll es auch in Zukunft sein: "Ich werde nicht alles auf den Kopf stellen. Es geht darum, eine gewisse Flexibilität zu haben. Es geht darum, die Spieler auf ihrer besten Position spielen zu lassen."

Und noch eine Neuerung will er in sein eigenes Coaching einbauen: Das Spielsystem soll nicht am Gegner angepasst werden, Nagelsmann setzt auf die eigene Stärke. Das dürfte in München vor allem die Anhänger der "Mia san mia"-Fraktion freuen.

"Ich bin mir bewusst, dass man hier Titel gewinnen muss. Ich will Titel gewinnen." Julian Nagelsmann bei seiner Antritts-Pressekonferenz