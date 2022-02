FC Bayern: Nagelsmann will gegen Fürth wieder "den Mut finden"

Nach der Niederlage in der Liga gegen Bochum und dem 1:1 in der Champions League bei RB Salzburg gilt es für den FC Bayern München daran zu arbeiten, wieder "den Mut zu finden, in allen Situationen FC Bayern München auszustrahlen", sagte Nagelsmann. Gegen die SpVgg Greuther Fürth will er wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden.

Zurück zum Siegesanspruch des FC Bayern München

Gefühlsmäßig war für Nagelsmann nämlich "vor Bochum alles in Ordnung". Allerdings sei der FC Bayern durch die vergangenen Spiele "gut gewarnt, dass es am Sonntag nicht passiert", dass man "den Siegesanspruch des Vereins" aus den Augen verliert.

Nagelsmann: "Werden uns defensiv definitiv stabilisieren"

Nach einer ausführlichen Analyse ist sich Nagelsmann auch sicher: "Wir werden uns defensiv definitiv wieder stabilisieren". Der Kritik gegen seine Abwehrspieler, insbesondere NIklas Süle und Dayot Upamecano, trat er entgegen. Er betonte, dass die Defensiv-Probleme nicht aussschlißlich auf die Innenverteidigung zurückzuführen sei: "Alle da hinten haben mein Vertrauen. Es ist ein Teamsport nach hinten und nach vorne." Die Aufgabe laute jetzt, "eine Balance reinzukriegen und die Fehler im eigenen Ballbesitz zu minimieren".

Musiala nach Coronainfektion freigetestet, Einsatz aber noch offen

Jamal Musiala ist nach seiner Coronainfektion freigetestet. Allerdings folgt zur Sicherheit eine weitere Untersuchung. Wenn die positiv verläuft, sei es "eine Abwägungssache, ob er Sonntag dabei sein kann", sagte der Trainer. Fraglich sind die Einsätze der angeschlagenen Serge Gnabry und Kingsley Coman. Verzichten müssen die Bayern weiter auf die verletzten Leon Goretzka und Manuel Neuer sowie auf Alphonso Davies.

SpVgg Greuther Fürth laut Nagelsmann: "Gut entwickelt"

Mit Blick auf den Gegner betonte Nagelsmann, Fürth habe sich "sich sehr gut entwickelt. Es ist eine defensiv sehr fleißige Mannschaft, die viele Rhythmuswechsel hat". Deshalb sei der FC Bayern München "gefordert und auch gewillt, ein gutes Spiel zu machen am Sonntag".