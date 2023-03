FC Bayern, Nagelsmann, Tuchel - das ist bekannt

Grund genug für die Verantwortlichen also, die Reißleine zu ziehen - obwohl der FC Bayern noch Titelchancen in der Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League hat, haben OIiver Kahn & Co. wohl Angst vor einer titellosen Saison. In der Liga haben die Bayern nach der WM-Pause satte zehn Punkte auf den aktuellen Tabellenführer Borussia Dortmund eingebüßt.

Was passiert heute noch?

Es fehlt weiter eine offizielle Bestätigung. Der FC Bayern München hat sich zu den Personalien Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel noch nicht geäußert.

Spannend wird es um 13.00 Uhr an anderer Stelle: Bei der Pressekonferenz der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist FC-Bayern-Spieler Joshua Kimmich angekündigt. Allerdings ist offen, ob er sich zum Bayern äußern darf oder überhaupt will.

