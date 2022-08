FC Bayern: Nagelsmann startet seine persönliche Titeljagd

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann startet in seine zweite Bundesliga-Saison als Bayern-Trainer. Im ersten Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Freitagabend (20:30 Uhr) soll der Grundstein für den nächsten Meistertitel gelegt werden. Die Eintracht startet nach ihrem sensationellen Europa-League-Sieg aber mit viel Selbstvertrauen in die neue Spielzeit.

Frankfurt schwimmt auf einer Welle der Euphorie

Nagelsmann erwartet eine schwierige Partie gegen die Mannschaft von Oliver Glasner: "In Frankfurt zu spielen, ist nicht leicht. Letztes Jahr haben wir dort gewonnen. Das Heimspiel hätten wir auch gewinnen müssen, da waren wir überlegen", erinnert sich der 35-Jährige.

Jetzt rechnet er mit einem starken "zwölften Mann" beim Gegner: "Das Stadion wird frenetisch mitgehen, besonders nach dem Europa-League-Sieg. Die Fans sind euphorisiert, Oli Glasner ist ein herausragender Trainer, die Mannschaft ist recht eingespielt."

Nagelsmann vertraut in "besseren" Kader

Komplett eingespielt ist das Team von Julian Nagelsmann nach dem Lewandowski-Abschied und der großen Transfer-Offensive noch nicht, aber konnte trotzdem bereits den ersten Titel der Saison, den Supercup feiern.

Nagelsmann hat jedenfalls volles Vertrauen in seine neue Elf: "Wir haben einen Stürmer abgegeben, der über 50 Tore geschossen hat, das müssen wir kompensieren. Ich finde schon, dass unser Kader besser geworden ist. Ich weiß, dass wir es gut hinbekommen werden. Die Jungs sind topmotiviert."

Wiedersehen mit einem hoffentlich nicht überragenden Götze

Auf ein Wiedersehen freut sich der Bayern-Coach bei der Partie am Freitag besonders, denn er steht in gutem Kontakt zu Frankfurt-Neuzugang Mario Götze: "Ich mag ihn sehr gerne. (...) Er ist ein herausragender Fußballer, hat eine große Fähigkeit, freie Räume zu erkennen. Die passive Torgefahr, die er hat, ist extrem", so der Bayern-Coach. "Er tut der Eintracht und der Bundesliga gut. Ich freue mich, dass ich ihn morgen sehe, wünsche ihm auch, dass er gut spielt, aber vielleicht nicht überragend." In der letzten Saison konnte Frankfurt die Bayern immerhin auswärts besiegen, es verspricht ein spannendes Auftakt-Duell zu werden.

Das Foto soll nach dieser Saison mehr Schmuck bekommen

Der Meistertitel ist Pflicht beim FC Bayern, diese Saison wünscht sich Nagelsmann aber nicht nur Erfolg in der Bundesliga: "Es wird das Ziel sein, nach Berlin zu kommen und den Pokal zu gewinnen. In der Champions League wollen wir auch weiter kommen. Es hängt immer auch vom Los- und Spielglück ab."

Der Bayern-Coach hat auch ein ganz persönliches Ziel: "Ich würde gerne auch mal so ein Foto machen, auf dem mehr Titel drauf sind. Vielleicht können wir das nach dieser Saison mit etwas mehr Schmuck um mich herum machen." Ein starker Start in die Bundesliga-Saison gegen Frankfurt könnte der Grundstein für ein mit Titeln gefülltes Nagelsmann-Porträt am Ende der Saison werden.