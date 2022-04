FC Bayern: Nagelsmann plant weiter mit Lewandowski

Würdiges Duell um den Meistertitel

Nagelsmann warnt vor Gegner Dortmund und nimmt den Klub in Schutz. Den Bayern würde es nicht zu leicht gemacht in der Liga, der BVB "ist nach wie vor eine der besten Mannschaften im letzten Drittel." Außerdem sei Dortmund in diesem Jahr deutlich stabiler als in der vergangenen Saison: "Sie haben 13 Punkte mehr als letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt." Das Problem der Dortmunder laut Nagelsmann: Sie mussten viele Ausfälle wegstecken. Alles in allem freut sich der 34-Jährige auf den "Klassiker": "Es ist ein sehr würdiger Rahmen, in dem es um die Meisterschaft geht."