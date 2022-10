FC Bayern: Nagelsmann in der Torwartfrage gelassen

"Es ist ein wichtiges Spiel", so Goretzka in der Pressekonferenz vor dem Pilsen Spiel (Mittwoch, 21 Uhr/Radio-Livereportage auf BR24 Sport). Ich glaube, dass es gar nicht so viel mit unserer Situation in der Bundesliga tun hat. Bisher ist es sehr gut gelaufen in der Champions League - neun Punkte aus drei Spielen - daran wollen wir anknüpfen und dann mit zwölf Punkten im Gepäck nach Hause fahren."

Nagelsmann: Intern ein wichtiges Spiel für uns

Damit das klappt, dürfe seine Mannschaft Viktoria Pilsen nicht unterschätzen. Auch dass seine Aufstellung für den Gegner wegen der vielen Verletzungen vorhersehbar sei, "ist für mich nicht das Problem".

Weiter sagte er: "Was mich optimistisch stimmt: Mit zwölf Punkten haben wir eine gute Chance, vorzeitig die K.o.-Phase in der CL zu erreichen. Außerdem ist es intern - die Wirkung nach außen klammere ich jetzt mal aus - ein wichtiges Spiel, dass wir auch im Hinblick auf das wichtige Bundesligaspiel am Sonntag (gegen den Tabellenzweiten SC Freiburg, d. Red.) daran glauben und gute Ergebnisse erzielen können."

Keine Kopfschmerzen wegen Ulreich: "Ist schon lange die Nummer zwei"

Sven Ulreich wird den verletzten Stammkeeper Manuel Neuer ersetzen. Für Nagelsmann keine große Sache: "Sven hat große Erfahrung und ist schon ein paar Tage die Nummer zwei. Da gewöhnst du dich dran. Auch wird er gut vorbereitet, damit er ein gutes Spiel machen kann."

Bei Neuer müsse man schauen, wie sich sein Zustand entwickelt. Derzeit sei noch nicht sicher, dass der Nationaltorhüter bis Sonntag wieder fit wird.