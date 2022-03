FC Bayern: Nagelsmann glaubt an Neuer-Rückkehr gegen Salzburg

Thomas Müller kehrt zurück

Gegen die offensivstarken Gäste steht dagegen Thomas Müller beim Tabellen-Spitzenreiter nach einer zweiten Corona-Infektion wieder zur Verfügung. Lucas Hernández wird wegen einer Gelb-Sperre in der Abwehr fehlen. Nationalverteidiger Niklas Süle ist dagegen nach Rückenproblemen wieder voll belastbar und damit einsatzfähig. Auch Marcel Sabitzer geht es nach einer Erkältung besser. Im Mittelfeld plant Nagelsmann erneut mit Youngster Jamal Musiala, wie er ankündigte.

Der Coach blickt entsprechend zuversichtlich auf das Spiel: Die Stimmung sei intern nach dem jüngsten 1:0-Erfolg in Frankfurt wieder deutlich besser: "Der Geist ist wieder angenehmer in der Mannschaft und im Klub."

Hoffnung auf baldige Rückkehr bei Goretzka

Neben Neuer könnte bald auch Leon Goretzka zurück in die Mannschaft kommen. Der Nationalspieler leidet seit Wochen an Problemen an der Patellasehne. Nun macht Nagelsmann Hoffnung auf ein baldiges Comeback: "Er macht gute Fortschritte und ist überwiegend schmerzfrei. Er ist auf einem guten Weg", so der 34-Jährige. "Es gibt aber noch kein Datum. Wir schauen, dass er in den nächsten ein bis zwei Wochen wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen kann."