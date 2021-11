FC Bayern: Nagelsmann gegen Lissabon wieder auf der Trainerbank

Das Abschlusstraining für das Champions-League-Heimspiel gegen Benfica Lissabon (Dienstag, 2. November, 21 Uhr, Radio-Livereportage bei BR24 Sport) musste der FC Bayern noch ohne seinen Cheftrainer bestreiten. Wegen seiner Corona-Infektion fehlte Julian Nagelsmann erneut auf dem Trainingsplatz.

Doch für das Spiel hofft der 34-Jährige auf eine Rückkehr auf die Trainerbank. "Mir geht es gut. Ich hoffe, davon gehe ich aus, dass der Test morgen negativ ist. Dann werde ich wieder live zu sehen sein", berichtete Nagelsmann bei der Video-Pressekonferenz zum Spiel noch aus der häuslichen Quarantäne.

"Der letzte PCR-Test vor fünf Tagen war schon grenzwertig. Die Schnelltests in den letzten Tagen waren alle negativ." Julian Nagelsmann, Trainer FC Bayern

Defensive zuletzt mit Schwächen

Den Bayern reicht nach ihrem Startrekord mit drei Siegen und 12:0 Toren in der Königsklasse bereits ein Remis gegen Benfica, um das Minimalziel Achtelfinale zu erreichen. Bei einem Sieg ist den Münchnern zudem der Gruppensieg kaum mehr zu nehmen.

Doch zuletzt zeigten die Münchner wieder Schwächen in der Defensive - auch beim 5:2-Erfolg bei Union Berlin. "Union konnte sich oft ohne Druck in unsere Hälfte spielen, konnte flanken. Es geht um die letzten Schritte, um die Aktivität, darum, Zweikämpfe führen zu wollen. Das haben wir in vielen Phasen der Saison besser hingekriegt."

"Erwachsen spielen"

Beim Hinspiel taten sich die Bayern schwer, lange stand es 0:0. Erst in den letzten 20 Minuten konnte der FC Bayern den dann doch deutlichen 4:0-Sieg klar machen. Nagelsmann warnt vor dem Gegner: "Das ist eine Mannschaft, die große Qualität, viel Erfahrung und eine gute Körperlichkeit hat. Man hat gesehen, dass sie immer torgefährlich werden können, dass sie aggressiv verteidigen können. Da muss man erwachsen spielen."

Gibt Nagelsmann den Vielspielern eine Pause?

Wer auf gegen Lissabon auf dem Platz stehen wird, ließ der Trainer offen: Alphonso Davies klagte zuletzt über muskuläre Probleme. Man werde das "am Spieltag entscheiden", sagte Nagelsmann. Zur Verfügung stehen die angeschlagenen Lucas Hernandez und Leon Goretzka. Hernandez war bei Union nach einem Schlag ausgewechselt worden, Goretzka hatte wegen einer Fersenverletzung gefehlt.

Möglicherweise wird Nagelsmann mit Blick auf das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag gegen Freiburg Veränderungen im Team vornehmen. Es gebe die Überlegung, "dem einen oder anderen Vielspieler eine Pause zu geben. Samstag ist auch ein wichtiges Spiel."