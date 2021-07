FC Bayern: Nagelsmann demonstriert weiter Lockerheit

Neue Ansprache, neue Methoden, neue Trainingsinhalte - Julian Nagelsmann hat in seinen ersten vier Wochen beim Rekordmeister so einiges auf links gedreht - und das, obwohl er angekündigt hatte, nach der erfolgreichen Amtszeit seines Vorgängers Hansi Flick gar nicht so viel ändern zu wollen.

"Grundsätzlich übernehme ich eine funktionierende Mannschaft, die in der vergangenen Saison Meister geworden ist und im Jahr davor alles gewonnen hat", sagte Nagelsmann auch nach der 0:2-Testspielniederlage gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch (28.07.2021). "Klar, ein paar Spieler haben den Verein verlassen und es ist nicht mehr alles so wie in den Jahren zuvor, aber es sind viele Spieler dabei, die sich blind verstehen und die Abläufe kennen. Ich habe auch oft betont, dass ich ein paar neue Dinge reinbringen möchte, aber nicht auf Teufel komm raus in den ersten Spielen."