FC Bayern: Nagelsmann coacht aus der Küche

"Mir geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Ich bin noch immer ein bisschen schlapp, aber kann schon wieder lachen", sagte der trotz vollständiger Impfung an Corona erkrankte Nagelsmann während der Video-Pressekonferenz. Er war sogar schon wieder zum Scherzen aufgelegt: "Ich habe sogar Parfüm drauf."

Von gleicher Stelle will er auch seine Mannschaft am Samstag gegen 1899 Hoffenheim (Anstoß: 15.30 Uhr/Radio-Livereportage im BR24 Livecenter und in Ausschnitten in "Heute im Stadion" auf Bayern 1) . coachen. Er habe sich in der Isolation ein "kleines Analysezentrum gebaut", so Nagelsmann, "es sieht aus wie in einem Rechenzentrum - in der Küche wohlgemerkt, damit ich einen kurzen Weg zum Tee habe".