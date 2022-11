FC Bayern nach Sieg gegen Mailand: Alle lieben "Choupo"

Choupo-Moting würde der Nationalmannschaft guttun

Auch Mailands Robin Gosens nötigte die Leistung der Bayern und Besonders Choupo-Motings höchsten Respekt ab. Der Torschütze zum 2:0 sei in "Wahnsinns-Form" attestierte Gosens. Und an so einem Abend kann man dann auch noch die Brücke zur Nationalmannschaft schlagen. Der gebürtige Hamburger "würde der Nationalmannschaft guttun", so Gosens nach dem Spiel.

Doch Choupo-Moting hat sich schon lange entschieden, für das Heimatland seines Vaters und damit die Nationalmannschaft Kameruns aufzulaufen. Mit dieser tritt er auch bei der WM in Katar an. In zwei Wochen geht es los, bis dahin hat er aber noch drei Spiele mit dem FC Bayern zu absolvieren - und genügend Zeit, weiter Tore zu erzielen.