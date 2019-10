FC Bayern nach Pokalsieg: Die Ratlosigkeit bleibt

"Heute mit einem blauen Auge davongekommen, aber im Endeffekt egal: Wir sind weiter. Es ist der Pokal." 1:1-Torschütze Serge Gnabry war nach dem mühsamen 2:1-Pokalsieg beim VfL Bochum im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk erleichtert.

Gründe, warum der Rekordpokalsieger bis zum Schluss um den Sieg kämpfen musste, hatte Gnabry viele. "Wir haben viel zu viele Ballverluste gehabt. Ich denke man kann sagen, fast drei Mal so viele wie sonst, wenn ich das Spiel Revue passieren lasse", erklärte er: "Und das macht's uns natürlich schwer, wenn wir den Ball nicht genug haben, den Gegner nicht genug laufen lassen, dass wir dann nicht zu genug Torchancen kommen."

Müller hadert mit dem "großen Ganzen"

Aber warum es bei den Bayern, die ja in dieser Saison derzeit schon starke Spiele gezeigt haben, momentan so hakt? Das konnten weder Gnabry noch sein Mitstreiter erklären. Auch Siegtorschütze Thomas Müller war zwar noch voller Euphorie nach dem Schlusspfiff und sagte: "Uns ist eine Last von den Schultern gefallen. Das setzt Glücksgefühle frei." Zum Spiel selbst sagte er jedoch nur vage: "Mit dem großen Ganzen können wir nicht so zufrieden sein."

Goretzka: "Es liegt an den Spielern, nicht am Trainer"

Leon Goretzka, gebürtiger Bochumer, der bei seinem Heimspiel nach 67 Minuten für Philippe Coutinho vom Platz musste, stellte zumindest klar, wo die Schuldigen zu suchen sind: "So viele Fehler ist man nicht gewohnt, aber es liegt an den Spielern und nicht am Trainer. Das hat etwas mit Konzentration zu tun."

Auch Trainer Niko Kovac hatte unmittelbar nach dem Spiel kaum Erklärungen parat. "Wir haben 60, 70 Minuten sehr viel falsch gemacht, in der ersten Halbzeit war es ein Fehlpassfestival von uns", analysierte er zwar. Aber die Suche nach dem "Warum" wird erst einmal weitergehen: Warum haben die Bayern ihrer Souveränität vom Saisonanfang verloren?

Gnabry verteidigt Kovac' Rotation in der Startelf

In Bochum hatte Kovac mit seiner Aufstellung ja durchaus für Irritationen gesorgt. Kein Lewandowski, kein Coutinho, kein Alaba, kein Müller in der Startformation. Fast wäre sein Versuch, einige Stammkräfte zu schonen, nach hinten losgegangen.

Serge Gnabry sieht in der veränderten Startformation allerdings auch keinen Grund, warum die Bayern bis zur Schlussphase ohne Ideen und ohne Inspiration aufgetreten sind. "Nein, warum denn. Wir haben immer noch gute Akteure auf dem Platz, hatten immer noch gute Akteure auf der Bank. Wir haben einen Riesenkader - deswegen war das kein Harakiri", verteidigte er die Trainerentscheidung.