FC Bayern nach Pokal-Aus bei Union: "Menschen - keine Maschinen"

Zuhören und "die Lehren daraus ziehen"

Jetzt müsse der FC Bayern "die Häme ertragen und die Lehren daraus ziehen". Nagelsmann ist sicher, dass es von seinen Spielern "eine Reaktion geben wird". Denen will er jetzt erst einmal zuhören und vor dem Spiel per Videoschalte ein paar motivierende Worte mitgeben.

Nagelsmann nimmt Vertreter Toppmöller in Schutz

Noch kann er nämlich nicht zurück auf die Trainerbank. Obwohl es ihm trotz der Coronainfektion "grundsätzlich gut geht", kann er frühestens am Dienstag seine Quarantäne beenden. Vertreten wird Nagelsmann in Berlin erneut von Dino Toppmöller, den der Cheftrainer trotz der Pokal-Niederlage in Schutz nahm: "Ich glaube, auch mit mir an der Seitenlinie hätten wir nicht gewonnen".

Rotation, aber "als reine Belastungssteuerung"

Personell wird der FC Bayern gegen Union voraussichtlich "ein bisschen rotieren". Unabhängig von der Leistung am Mittwoch sollen einige Spieler pausieren. Auch bei Dayot Upamecano sei das aber ausschließlich "eine reine Belastungssteuerung". Ein Fragezeichen gibt es bei Leon Goretzka, der im Pokalspiel eine Fleischwunde erlitten hatte. "Wir müssen schaue, ob er in die Fußballschuhe kommt ", erklärte der Coach. Wer genau in Berlin auflaufen wird, soll nach dem Abschlusstraining entschieden werden.

"Mit maximaler Intensität" gegen starke Berliner

Fest steht für Nagelsmann, dass "Union ist in einer außergewöhnlichen Form" sei. Daher müsse der FC Bayern "unabhängig vom Ergebnis am Mittwoch mit maximaler Intensität" in diese Partie gehen.