FC Bayern nach Hinspielsieg: Füße hochlegen verboten

Am Ende wollte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann lieber über die positiven Aspekte des Achtelfinal-Hinspielsiegs seiner Mannschaft bei Paris Saint-Germain sprechen. Der Übungsleiter war sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams. Besonders die ersten 25 Minuten gefielen ihm sehr. Einziger Makel: Seine Mannschaft hätte nach Meinung ihres Coaches "noch aggressiver Richtung gegnerisches Tor" spielen können. Auch Eric Maxim Choupo-Moting zeigte sich sehr zufrieden mit dem Spiel, das gegen Ende "nochmal bisschen knapp" wurde, wie der Stürmer am Mikrofon bei "Prime Video" zugab.

Abseitstreffer von Mbappe sorgen für "Ritt auf der Rasierklinge"

Er meinte damit natürlich die beiden jeweils wegen Abseits aberkannten Ausgleichstreffer von Kylian Mbappé in der Schlussphase. Der 24-Jährige stand nach einer Oberschenkelverletzung doch im Kader der Pariser und brachte nach seiner Einwechslung deutlich mehr Schwung in die bis daher eher müden Offensivbemühungen der Gastgeber. Trainer Nagelsmann sah in dieser Phase einen "Ritt auf der Rasierklinge" seiner Mannschaft, aber am Ende ging alles gut. Ausschlaggebend für den Erfolg war für Choupo-Moting auch die Einstellung seiner Teamkollegen: "Ich denke, dass jeder gezeigt hat, dass wir gewinnen wollen."

1:0 hat nichts zu bedeuten

Mit einem 1:0-Vorsprung gehen die Münchner ins Rückspiel gegen die Franzosen Anfang März. Zu hoch bewerten wollten die Bayern-Akteure das Ergebnis an diesem Abend aber nicht. "Wir fangen wieder bei 0 an. Das 1:0 hat nichts zu bedeuten.", gab sich Choupo-Moting nach Abpfiff im Pariser Prinzenpark defensiv. Auch Trainer Nagelsmann sah erst den "ersten Schritt" vollbracht "und den zweiten wollen wir gerne folgen lassen."

Doch ganz ohne Bedeutung wollte der Coach den Erfolg seiner Mannschaft dann doch nicht sehen: "Wenn das nichts heißen würde, dann bräuchte man ja das Hinspiel nicht zu machen", stellte er bei "Prime Video" klar und fügte hinzu: "Wir sind auf jeden Fall besser dran als Paris, aber es jetzt nicht so, dass wir die Füße hochlegen können". Seine Mannschaft müsse im Rückspiel nur "die letzten 20 Minuten weglassen". Damit spielte er auf die zittrige Schlussphase der Münchner an. Am Ende reichte es aber zu einem 1:0-Erfolg nach Kingsley Comans einzigen Tor des Abends.

Coman verletzt ausgewechselt

Der Franzose, der nach Spielende zum "Man of the Match" gekürt wurde, musste frühzeitig vom Platz und das verletzungsbedingt. Die Wade zwickte beim Torschützen, doch in den Katakomben gab Coman selbst vorsichtige Entwarnung. "Ich hoffe, dass es nur ein paar Tage dauert", so der 26-Jährige über eine mögliche Ausfallzeit. Sein Trainer sah die Angelegenheit um einiges gelassener. "Ich glaube nicht, dass er ausfällt." Er habe "nicht gehört, dass es was dramatisches ist", so Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Nagelsmann zufrieden mit Torausbeute

Und so gab es an diesem Abend nur einen Kritikpunkt. Hätten die Bayern aus ihrer zeitweise drückenden Überlegenheit (60 Prozent Ballbesitz) mehr machen müssen - also mehr Tore. Sicher sein ein 2:0 noch beruhigender, gab Nagelsmann zu, doch "es war jetzt nicht so, dass wir zehn Chancen vergeben haben". Wichtiger sei für ihn viel mehr, "dass wir kein Tor kassiert haben". Ob ein 2:0 das bessere Ergebnis gewesen wäre, zeigt sich im Rückspiel am 8. März dann empfangen die Münchner Paris in der heimischen Arena.

Trainer Nagelsmann hinterließ in den Katakomben des Prinzenparks schonmal eine Kampfansage: "Wir wissen auch, dass wir PSG in der Offensive wehtun können." Wenn sie das auch im Rückspiel schaffen, steht einem Viertelfinaleinzug wenig im Wege.