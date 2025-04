FC Bayern nach Inter-Aus: Folgt jetzt der große Kaderumbruch?

Ein mutiger Auftritt, ein bisschen Pech, aber auch bekannte Schwächen - nach dem Aus im Viertelfinale der Champions League müssen beim FC Bayern zügig die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Das 2:2 im Rückspiel bei Inter Mailand zeigte zwar auf, dass man nicht so weit von den Topteams weg ist. Es offenbarte aber auch zum wiederholten Male altbekannte Schwachstellen. Schwer vorstellbar, dass es bei den ambitionierten Zielen des Rekordmeisters ein "Weiter so" geben wird.

Joshua Kimmich wird deutlich: "Zu viele Niederlagen"

Einer wurde nach dem Aus in Mailand deutlich: "Es waren viel zu viele Niederlagen. Wir hatten eh schon Glück, dass wir mit so viel Niederlagen so weit kommen konnten", sagte ein frustrierter Joshua Kimmich nach dem Spiel in den Katakomben des San-Siro-Stadions. "Gerade in den großen Spielen müssen wir uns deutlich verbessern, was die Effizienz und die Anfälligkeit angeht. Wir haben nicht viele europäische Topteams geschlagen."

Treffende Analyse. Denn erneut ließen die Bayern auch gegen Inter zu viele Torchancen liegen. Hinten waren es zwei Standardsituationen, die zu den Gegentoren führten und in denen nicht kompromisslos verteidigt wurde. Themen, die den Rekordmeister nicht erst seit Mailand begleiten. Die Anfälligkeit bei Gegenstößen und Standards beschäftigt Trainer Vincent Kompany schon über die gesamte Saison. Was die Effizienz im Angriff angeht, so ist diese im Laufe der Saison etwas verloren gegangen.

Max Eberl: Aus Positivem und Negativem lernen

Die Frage ist: Was müssen die Bayern tun, um wieder ein gewichtiges Wörtchen um den Titel in der Königsklasse mitreden zu können? Sportvorstand Max Eberl sprach direkt nach dem Mailand-Spiel vom "Momentum", das nicht auf Bayern-Seite gewesen sei. Außerdem hofft er auf einen Lerneffekt. Die Mannschaft müsse "lernen, was wir diese Saison erfahren haben. Positives wie auch Negatives, denn es war ja nicht alles Gold, was geglänzt hat"