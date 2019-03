FC Bayern nach 5:1-Sieg gegen Gladbach dran am BVB

Die Münchner zeigten einen Auftakt nach Maß: Yann Sommer musste in der ersten Minute einen Schuss von Robert Lewandowski abwehren, nachdem Thomas Müller einen Fehlpass der Gladbacher abgefangen hatte und per Zauberpass auf den Stürmer des FC Bayern aufgelegt hatte. Gleich die darauffolgende Ecke konnte Javi Martinez (2.) zur 1:0-Führung einköpfen. Den Treffer gab Schiedsrichter Felix Zwayer allerdings erst nach der Sichtung der Videobilder, Martinez war mit seinem Gegenspieler in ziemlich engem Kontakt. Neun Minuten später setzte Thomas Müller (11.) einen Nachschuss zum 2:0 über die Linie. Als Lewandowski (26. und 30.) das 3:0 auf dem Schlappen hatte, gelang Mönchengladbach durch Lars Stindl (37.) der überraschende Anschlusstreffer.

"Auf Grund der Torchancen, die wir heute noch liegen gelassen haben, hätten wir auch Erster werden können". FC Bayern-Trainer Niko Kovac

Aufholjagd in Halbzeit zwei fortgesetzt

Die zweite Halbzeit begann wie die erste mit einem Paukenschlag. Kurz nachdem James Rodriguez den nächsten Treffer vergab, verwandelte Lewandowski (47.) zum 3:1. Und die Münchner gaben sich damit noch nicht zufrieden. Serge Gnabry stocherte die Kugel (75.) zum 4:1 über die Linie, nachdem Lewandowski erneut gescheitert war. Lewandowski nutzte (90.) noch einen Foulelfmeter zum 5:1.

"Wir sind froh, der Spieltag war super für uns. Das Momentum ist auf unserer Seite, jetzt geht es wieder bei Null los. Wir haben schon länger Lunte gerochen." Thomas Müller

Nur noch zwei Zähler fehlen zur Tabellenspitze

Nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg hatte Borussia Dortmund 54 Punkte auf dem Konto und ein Torverhältnis von 58:27. Der FC Bayern hat nun ebenfalls 54 Zähler auf dem Konto. Durch den 5:1-Sieg besserte der Rekordmeister sein Torverhältnis auf 56:27 auf.