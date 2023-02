FC Bayern nach 4:2 in Wolfsburg wieder Tabellenführer

Die Münchner erspielten sich in Wolfsburg bereits in der ersten Halbzeit eiskalt einen Drei-Tore-Vorsprung. Jamal Musiala sorgte in Unterzahl für das 4:1. Am Ende wurde es dann aber doch noch hektisch. Wolfsburg kam auf 2:4 heran und hätte fast noch mehr ausrichten können. München hat sich durch den Sieg aber die Tabellenführung zurückerobert.

Eiskalte Bayern legen mit 3:0 vor

Nachdem die Niedersachsen in den ersten Minuten durch hohes Anlaufen für Eindruck beim FC Bayern gesorgt hatten, riss dieser durch eine in den Heimkasten durchgerutschte Flanke von Kingsley Coman die Führung früh an sich (9.). Die Kovac-Truppe hätte durch Svanberg beinahe schnell geantwortet (13.), fing sich fast im direkten Gegenzug aber das zweite Gegentor; Coman traf diesmal per traumhafter Direktabnahme einer Flanke von Neuzugang Cancelo (14.). Eiskalte Bayern erhöhten ihren Vorsprung durch Thomas Müller, der eine Freistoßflanke von Joshua Kimmich per Kopf versenkte, bereits in der 19. Minute auf drei Treffer.

Wolfsburgs Gegentreffer kurz vor der Pause

Infolge dieser mutmaßlichen Vorentscheidung schaltete die Nagelsmann-Auswahl einen Gang zurück, so dass sich Wolfsburg berappeln konnte. Mattias Svanberg verzeichnete (36.) den ersten nennenswerten Schuss des VfL, den der Münchner Keeper Yann Sommer aber abwehren konnte. Der eingewechselte Jakub Kamiński machte es kurz vor dem Kabinengang besser und verkürzte nach Vorarbeit von Paulo Otávio (44.) auf 1:3.

Unterzahl nach Gelb-Rote für Kimmich

Nach dem Seitenwechsel sorgte Wolfsburg weiter für Druck. Der bereits verwarnte Kimmich riss den in der Wolfsburger Hälfte durchstartenden Arnold zu Boden, um den Konter zu stoppen. Konsequenz: die Gelb-Rote Karte. Nagelsmann reagierte auf die Dezimierung seines Teams durch einen Mehrfachwechsel: Serge Gnabry ersetzte Coman, Josip Stanišić kam für Müller und Mathys Tel ging statt Leroy Sané auf den Platz. Joker Tel stellte beinahe den alten Abstand wieder her, sein Schuss wurde aber knapp neben das Gehäuse abgefälscht (65.).

Musiala erhöht auf 4:1, trotzdem wird es noch einmal richtig eng

Einen Traumlauf zeigte Musiala. Und er schloss ihn ab (73.) zum 4:1. Als jetzt eigentlich alles nach einem ungefährdeten Ergebnis aussah, wurde es doch noch ziemlich hektisch. Svanberg brachte Wolfsburg (82.) auf 2:4 heran. Das vermeintliche 3:4 wurde nach Videobeweis wegen einem Foulspiel nicht gegeben. Nagelsmann schnaufte mehrmals kräftig durch, bis der Sieg feststand.