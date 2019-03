FC Bayern erobert nach 6:0 gegen Wolfsburg die Tabellenspitze

Die Münchner schläferten den VfL Wolfsburg in der ersten Halbzeit regelrecht ein und schlugen zwei Mal eiskalt zu. Nach rund einer halben Stunde war Serge Gnabry (34.) nach einem schönen Zuspiel durch Thomas Müller im Strafraum schneller als zwei Gegenspieler und verwandelte zum 1:0. Nur drei Minuten später klingelte es schon wieder im Kasten des VfL. Robert Lewandowski schob ein zum 2:0 und erzielte damit für sich persönlich ein ganz besonderes Tor.

Bester ausländischer Torjäger der Liga

Der polnische Nationalspieler kürte sich damit zum treffsichersten ausländischen Spieler in der Bundesliga. Durch seinen 196. Treffer im deutschen Oberhaus löste er den früheren Münchner Claudio Pizarro (195 Treffer) ab.

Kampf um die Tabellenführung in der zweiten Halbzeit

Durch das 2:0 ging der FC Bayern als virtueller Tabellenführer in die zweite Halbzeit. Die hatte Borussia Dortmund zu diesem Zeitpunkt verloren, nachdem es nach 45 Minuten nur 0:0 stand. James Rodriguez legte (52.) noch einen Treffer drauf. Und schon blickte Trainer Niko Kovac beruhigt in Richtung Champions League. Serge Gnabry und Javi Martinez durften sich für Liverpool schonen, für sie kamen Franck Ribéry und Leon Goretzka in die Partie. Allerdings gelang dem Meisterschaftskonkurrenten der Führungstreffer und nach einer Stunde waren sowohl das Punkte- als auch das Torekonto des BVB und des FCB komplett identisch. Dortmund kassierte aber dann doch noch das 1:1. In München sorgten Müller (76.) und Joshua Kimmich (82.) sowie Lewandowski (85.) für das 6:0. Damit lagen die Münchner auch im Torverhältnis vorne. Deshalb blieben die Münchner an der Spitze, obwohl der Borussia noch das 2:1 und 3:1 gelang.

"Wir sind jetzt da, wo wir hinwollen, da wollen wir auch bleiben. Jetzt heißt es wieder, die Kräfte zu bündeln für Mittwoch, um das zu schaffen, was wir uns alle wünschen." FC Bayern-Trainer Niko Kovac

Kovac lobt ausgemustertes Weltmeister-Trio

Ein extra Lob verteilte Kovac an die in der Nationalmannschaft ausgemusterten Fußball-Weltmeister Thomas Müller, Jérôme Boateng und Mats Hummels, die er in seine Startelf gestellt hatte. "Das war sehr gut. Die Art und Weise, wie sie es umgesetzt haben in positive Energie, das spricht für sie als Spieler, Menschen und Charaktere", sagte der Coach. Müller gelang dabei ein Tor, alle Drei wussten bei dem souveränen Auftritt zu überzeugen. "Die Drei wollten eine Antwort geben, das haben sie gemacht", sagte dementsprechend auch deren Teamkollege Joshua Kimmich.