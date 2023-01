FC Bayern nach 1:1 in Leipzig - ein Punkt und viele Fragezeichen

Die Statistik passt, das Ergebnis nicht

Dabei liefen die Münchner in Leipzig nicht weniger als sonst in dieser Saison oder spielten weniger Pässe. In beiden Kategorien lagen sie sogar über ihrem Saisondurchschnitt. 116,61 Kilometer spulte die Bayern-Truppe ab (Saison-Durchschnitt 113,9). Insofern liegt Salihamidzic mit seiner These zur noch fehlenden Fitness nicht ganz richtig.

576 Pässe sind 62 mehr als der Durchschnitt. Nur waren die meisten eben Ballgeschiebe im Mittelfeld ohne Inspiration, wie man die Leipziger Defensive knacken könnte. Was den Münchnern erkennbar noch fehlt, sind die überraschenden Momente. Viel zu oft machten sich die Bayern das Leben durch Unkonzentriertheiten selbst schwer.