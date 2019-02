FC Bayern nach 1:0-Sieg punktgleich mit dem BVB

Den Vorsatz, die Abwehr gegen Berlin wie zuvor in Liverpool dicht zu halten, haben die Münchner umgesetzt. Allerdings hielt auch die Hertha den FC Bayern weit vor dem Tor weg. Erst ein Eckball nach etwas mehr als einer Stunde brachte die Entscheidung, Javi Martinez nahm ihn per Kopf an und verwandelte zum Siegtreffer. Durch den Arbeitssieg hat der Rekordmeister jetzt genauso wie Borussia Dortmund 51 Punkte auf dem Konto. Nur dank der Tordifferenz bleibt der BVB Tabellenführer, kann aber am Sonntag den Münchnern durch einen Sieg gegen Leverkusen wieder enteilen.

Ausgeglichene Partie in der ersten Halbzeit

Statt den Münchnern begann Berlin mit forschem Vorwärtsspiel. Nach nicht einmal zwei Minuten gab es die erste Ecke für die Gäste. Wenig später musste Rune Almenning Jarstein erstmals ran, um gegen Robert Lewandowski (7.) im Fünfmeterraum zu klären. Ein Abseitstreffer von Davie Selke (11.) wurde nicht gegeben. Ein Flachschuss von Joshua Kimmich (14.) ging nur knapp am Tor vorbei. Nachdem Manuel Neuer gegen Salomon Kalou (28.) zögerte und ausgespielt wurde, musste Boateng klären. Als Franck Ribéry aus spitzem Winkel (33.) abzog, war die Abseitsfahne oben.

Martinez trifft nach einer Eckballhereingabe

Nach der Halbzeitpause kamen die Münchner mit viel mehr Schwung aus der Kabine. Trainer Niko Kovac brachte (46.) Thiago für Leon Goretzka. Schnell hatte die Hertha aber die Sturm- und Drangphase überstanden und hatte eine dicke Chance zum Führungstreffer. Einen Schuss aus halbrechter Position von Selke (56.) fälschte Joshua Kimmich ab ins Toraus. Kingsley Coman ersetzte Ribéry. Und endlich belohnte Javi Martinez (62.) auch die Münchner Offensivversuche durch seinen Kopfballtreffer zum 1:0. Jarstein war bei der von James getretenen Ecke nicht an den Ball gekommen und so konnte der Schütze vollenden. Nachdem Coman sich ohne Gegnereinwirkung am Oberschenkel verletzt hatte, kam Thomas Müller (67.) auf das Feld. Als die Partie eigentlich nur noch so vor sich hinplätscherte, gab es kurz noch einmal Aufregung, als Karim Rekik (84.) nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sah. München brachte den knappen Sieg aber über die Zeit.