FC Bayern muss sechsstellige Strafe für Fan-Pyro zahlen

Wegen unsportlichen Verhaltens sprach das DFB-Sportgericht die Strafe aus. Das Urteil ist nach Zustimmung des FC Bayern bereits rechtskräftig.

Bayern-Feuerwerk wie an Silvester

Nach DFB-Angaben zündeten die Bayern-Fans beim Spiel am 28. April in Nürnberg bereits in der ersten Minute vier Rauchtöpfe. Kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit wurden im Gästeblock mindestens 54 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt oder abgeschossen. Der Wiederanpfiff verzögerte sich dadurch knapp drei Minuten. Im Verlauf der zweiten Halbzeit seien weitere 13 Bengalische Feuer, ein Rauchtopf und ein Rauchstab gezündet worden.