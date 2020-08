FC Bayern: Muskelfaserriss bei Boateng

Wie der Münchner Triple-Sieger am Dienstag mitteilte, ergab dies eine Untersuchung am Montag durch die Vereinsärzte. Der Innenverteidiger absolviert nun in seinem Urlaub ein Reha-Programm.

Süle für Boateng

Boateng war beim 1:0 in Lissabon schon in der 25. Minute ausgewechselt worden, Nationalspieler Niklas Süle ersetzte ihn. Süle dürfte damit im Erstrundenspiel der Münchner im DFB-Pokal am 11. September gegen Fünftligist 1. FC Düren in der Startelf stehen, mit der der deutsche Rekordmeister in die neue Saison startet.

Bereits im Champions-League-Halbfinalspiel gegen Olympique Lyon (3:0) war der 31-jährige Boateng wegen Muskelbeschwerden nach der Pause nicht auf den Platz zurückgekehrt.