FC Bayern München zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister

Der FC Bayern München hat nach dem 31. Spieltag zwölf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Bei noch drei ausstehenden Partien kann das rechnerisch nicht mehr aufgeholt werden.

Gnabry trifft nach Eckball zum 1:0

Die Münchner begannen forsch. Serge Gnabry chipte (7.) den Ball in den Strafraum auf den startenden Leon Goretzka. Der schaffte es aber nicht, die Kugel sauber mit dem Fuß aus der Luft zu fischen. Dortmund rückte weit vor und versuchte weitere Bayernangriffe zu verhindern. Nach einem Eckball legte Goretzka vom zweiten Pfosten aus in den Rückraum auf Gnabry. Und der drosch (15.) die Kugel unbedrängt und mit voller Wucht ein zur 1:0-Führung.

Erst ein Abseitstreffer, dann macht Lewandowski das 2:0

Die Bayern drückten weiter. Das vermeintliche 2:0 durch Gnabry (30.) wurde nach Sichtung der Videobilder wegen einer vorausgegangenen Abseitsposition aberkannt. Das 33. Saisontor von Robert Lewandowski (34.) nach einem Zuspiel durch Thomas Müller zählte dann aber.

Bayernfans feiern, Dortmund ist frustriert

Nach dem 2:0 stimmten die Münchner Fans die ersten Meisterfeier-Gesänge an. Dortmund schaffte es nur mit gelb-bestraften Fouls, die Münchner an weiteren Toren zu hindern: Emre Can und Marco Rose wurden (40.) verwarnt. Auch der Gäste-Trainer Marco Rose ließ zu viel Dampf ab und wurde von Schiedsrichter Daniel Siebert mit dem Karton bedacht.

Anschlusstreffer per Foul-Elfmeter

In der zweiten Halbzeit machten es sich die Münchner noch einmal selbst schwer. Joshua Kimmich fällte Marco Reus im Strafraum. Emre Can verwandelte (52.) den fälligen Elfmeter zum Anschlusstreffer. Kurz darauf scheiterte Reus (54.) aus spitzem Winkel an Manuel Neuer. Dortmund drückte auf den Ausgleichstreffer. Benjamin Pavard traf bei einer Grätsche im Strafraum (60.) das Bein von Jude Bellingham aber auch den Ball, weshalb Siebert sich gegen einen Strafstoß entschied.

Musiala legt nach auf 3:1

Leicht angeschlagen verließ Gnabry den Platz und übergab (63.) an Jamal Musiala. Nach einem missglückten Schuss von Müller landete die Kugel genau vor den Füßen von Lewandowski, der aus kurzer Distanz (69.) aber an Marwin Hitz scheiterte. Kurz nachdem Erling Haaland (80.) noch zweimal für Aufregung in der Münchner Hintermannschaft gesorgt hatte, erlöste Musiala die Bayern. Durch seinen Treffer zum 3:1 machte er (83.) für die Münchner den Deckel drauf.