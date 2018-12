FC Bayern München wittert wieder Titelluft, Gnabry fällt aus

"Das ist das, was wir haben wollten. Wir haben eine Vorlage bekommen, dann ging's darum, dass wir diese Vorlage auch realisieren. Es war kein spektakuläres Spiel gegen Leipzig, aber die Mannschaft hat Willensstärke an den Tag gelegt", sagte Trainer Niko Kovac. Die Münchner haben den Rückstand auf den Tabellenführer Dortmund (verlor 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf) auf sechs Punkte verkürzt. Die Erleichterung nach dem späten Siegtor war bei allen Beteiligten groß.

"Das Christkind hat es gut mit uns gemeint." Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender FC Bayern

FC Bayern will nicht von Meisterschaft reden

Weil am Freitag (21.12.2018) Dortmund gegen den Tabellenzweiten Mönchengladbach spielt, "können wir entweder an Gladbach vorbei oder näher an Dortmund sein", rechnete Torhüter Manuel Neuer schon mal vor. Mit Mönchengladbach sind die Bayern punktgleich (33). Dieses Auswärtsspiel in Frankfurt "wird nochmal eine ganz harte Nuss", glaubt Joshua Kimmich, aber: Im Falle eines Sieges "ist in der Rückrunde einiges möglich". Ein Erfolg bei der Eintracht ist also Pflicht, denn "sechs Punkte", sagte Rummenigge, "sind noch viel". Und nein, betonte deshalb Sportdirektor Hasan Salihamidzic, "wir wollen nicht von der Meisterschaft reden". Wichtig sei aber, "dass wir uns mal wieder gezeigt haben".