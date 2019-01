FC Bayern München will Siegesserie ausbauen

Niko Kovac hat auch schon schlechter geschlafen. Im Herbst des vergangenen Jahres etwa, als der Coach des FC Bayern München mit seinem Team in der Krise steckte. Jetzt allerdings sind die Bayern wieder in Form und Kovac bekommt die Augen nachts auch wieder zu. "Man schläft schon ein bisschen ruhiger, wenn man weniger Stress hat", sagte der 47-Jährige.

Siegesserie ausbauen

Nach zuletzt sechs Siegen am Stück in der Liga wollen die Bayern am Sonntag (15:30 Uhr) auch das erste Heimspiel des neuen Jahres gewinnen. Zu Gast in der Allianz Arena ist der kriselnde VfB Stuttgart, der nach drei Niederlagen in Folge auf Rang 16 steht. Gerade zu Hause wollen die Münchner wieder eine Macht werden, ließen sie doch in der Hinrunde im eigenen Stadion einige Punkte liegen. "Wir sind schon gebrandmarkt. Wir haben gegen vermeintlich Schwächere sechs Punkte liegengelassen", erinnerte Kovac an die Aussetzer gegen den FC Augsburg (1:1), den SC Freiburg (1:1) und Fortuna Düsseldorf (3:3).

"Wir haben viel liegengelassen in der Hinserie, das darf uns in der Rückrunde nicht passieren." Torhüter Manuel Neuer

Jagd auf Borussia Dortmund

Borussia Dortmund legt gegen den Tabellenvorletzten Hannover 96 vor, die Bayern müssen 24 Stunden später auf das Ergebnis reagieren. Kovac verriet: "Ich persönlich spiele lieber früher" und lobte den BVB als "sehr talentierte, junge Mannschaft", die kaum Fehler mache. Womöglich ein Versuch des Trainers, die Dortmunder, die aktuell sechs Punkte vor den Münchnern liegen, mit Lob einzulullen.

Siegerelf von Hoffenheim könnte beginnen

Gegen den VfB Stuttgart könnte die selbe Mannschaft auflaufen, die zum Rückrundenauftakt die TSG 1899 Hoffenheim 3:1 schlug. Kovac hält wohl an dem erfolgreichen Rotationsstopp vom Hinrundenende fest. Kapitän Neuer forderte deshalb vorab schon Verständnis bei den Spielern, die wie James Rodriguez in die Startelf drängen. Es sei bei so einem harten und schwierigen Konkurrenzkampf nicht ungewöhnlich, dass der eine oder andere wichtige Spieler auf der Bank Platz nehmen müsse, erklärte der Torhüter.

Gnabry fit, Sanches soll bleiben

Serge Gnabry steht nach muskulären Problemen als Joker zur Verfügung, Jérome Boateng hingegen dürfte wegen einer Erkältung wohl ausfallen. "Die Blutwerte waren nicht so, wir gehen kein Risiko ein", sagte Kovac. Arjen Robben und Franck Ribéry kehren nach ihren Verletzungen frühestens in einer Woche gegen Bayer Leverkusen in den Kader zurück. Kurz vor Ablauf der Transferfrist sprach Kovac außerdem über Renato Sanches. Den 21-jährigen Portugiesen möchte er auf keinen Fall zu Paris Saint-Germain mit Coach Thomas Tuchel ziehen lassen. "PSG ist sehr interessiert. Aber ich habe klipp und klar gesagt, dass Renato nicht geht. Ich möchte ihn nicht abgeben!"