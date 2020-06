FC Bayern München will in Bremen "den Sack zu machen"

Der erste Matchball zur deutschen Meisterschaft soll also verwandelt werden. "Es liegt in unserer Hand, unser Ziel einzufahren", erklärte Flick vor dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen (Dienstag, 16.06.2020, 20.30 Uhr). Dafür will er möglichst in Bestbesetzung anreisen.

Obwohl mit Javi Martinez, Joshua Zirkzee und Ivan Perisic drei Spieler leicht angeschlagen sind, geht er davon aus, dass alle mitfahren können. Ansonsten werde es im Kader "zwei Änderungen geben, die kann sich jeder denken", sagte der Münchner Trainer. Thomas Müller und Goalgetter Robert Lewandowski werden also nach ihrer abgesessenen Gelbsperre zurückkehren.

Gefährlicher Gegner im Abstiegskampf

Flick warnte vor dem Gegner, der gegen den Abstieg kämpft. Gerade beim letzten Spiel habe Werder gezeigt, dass die Mannschaft "in der Offensive einiges zu bieten hat." Bremen habe zudem "die Räume eng gemacht und schnell umgeschaltet, so könnten sie auch gegen uns agieren", erklärte der Coach.

Meisterschaft auf dem Platz in Bremen oder vor dem TV-Gerät?

Mit einem Sieg in Bremen stünde die insgesamt 30. deutsche Meisterschaft der Münchner auch rechnerisch fest. Falls das nicht glückt, müssten die Münchner am Mittwochabend zu Hause vor dem Fernseher zuschauen, ob sich Borussia Dortmund im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 einen Ausrutscher erlaubt.

Falls auch das noch nicht reicht, wäre die nächste Gelegenheit das Heimspiel gegen den SC Freiburg am kommenden Wochenende. Angesichts der fehlenden Zuschauer erübrigt sich dabei die Frage, ob das Erreichen der Meisterschaft zu Hause noch schöner wäre. Selbst die Meisterfeier auf dem Münchner Rathausbalkon wurde ja bereits vor Wochen abgesagt.

Flick "froh" über verbotene Weißbierdusche

Welche Festlichkeiten für den Fall der Meisterschaft in Bremen geplant sind, wollte Flick noch nicht verraten. Fest steht aber, dass die Münchner dafür eine Gelegenheit haben werden: Sie übernachten nach dem Spiel in der Hansestadt und reisen erst am nächsten Tag nach Hause. Dabei sei aber zu berücksichtigen, dass alles "nach den momentan geltenden Regeln" stattfinden wird, betonte der Trainer. Dazu gehört auch das Verbot der sonst üblichen Weißbierduschen. Und darüber ist Flick "sogar froh".