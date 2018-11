FC Bayern München: Wie sieht der Umbruch des Teams aus?

Mittelfeld

Hier muss der FC Bayern am meisten tun. Insbesondere das Duo Arjen Robben (34) und Franck Ribéry (35) - ihr Vertrag läuft aus - gilt es auf den Außenbahnen zu ersetzen. Beide sind längst nicht mehr so spritzig und dribbelstark wie zur Zeit des Triple-Gewinns 2013. Uli Hoeneß' Ankündigung prüfen zu wollen, "wer zu gebrauchen ist, und wer nicht", richtet sich wohl vor allem an sie. Doch beim 5:1-gegen Benfica Lissabon in der Champions League haben die beiden Altmeister gezeigt, dass mit ihnen noch zu rechnen ist.

Kingsley Coman (22) zeigt gute Ansätze, ist allerdings sehr verletzungsanfällig. Serge Gnabry (23) ist noch nicht ganz so weit. Der FCB muss hier auf dem Transfermarkt tätig werden. Investitionen im Umfang von mindestens 200 Millionen Euro sind angeblich im nächsten Jahr denkbar. Leon Goretzka (23) und Corentin Tolisso (24) sind eher Optionen fürs Zentrum. Dass sie den hohen internationalen Ansprüchen genügen, müssen sie aber erst unter Beweis stellen.