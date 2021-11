FC Bayern München: Vom Corona-Ärger zur zweiten Saisonniederlage

"Jetzt hat es wieder Stanisic erwischt. Kimmich ist in Quarantäne, weil er Kontakt im privaten Umfeld hatte", sagte der Sportdirektor vor dem Anpfiff der Partie des FC Bayern München beim FC Augsburg.

Salihamidzic für die Impfung - aber keine Impfflicht

Natürlich sei es "die Haltung des Klubs und meine persönliche Haltung, dass wir alle uns impfen lassen müssen oder sollten, weil das der einzige Weg heraus aus der Pandemie ist", erklärte Salihamidzic. Aber das sei "nicht bei jedem die Meinung" und das müsse "man auch akzeptieren". Es sei nämlich so, "dass es keine Impfpflicht gibt und jeder das individuell entscheiden darf in unserem Land".

Falls 2G für Profispieler kommt, dann "mache wir das"

Falls es die von Ministerpräsident vorgeschlagene 2G-Regelung für Profispieler geben werde, würden das die Verantwortlichen beim FC Bayern "das akzeptieren und das genau so machen", versprach Salihamidzic. Für ihn sei klar, "dass wir alle die Gesetzte akzeptieren müssen in diesem Land".

Herber Rückschlag nach Corona-Wirbel um Kimmich

Da sei dann aber "keine Fußball-Diskussion mehr", lautete das Schlusswort des Sportdirektors. Allerdings wird er auch an einer eine sportlichen Aufarbeitung der Partie nicht vorbeikommen. Die wieder einmal nachlässige Münchner Abwehr war nämlich mitschuldig an der 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg.

Bayern-Abwehrfehler ermöglichen zwei Augsburger Treffer

So hatte Dayot Upamecano eine Flanke völlig unglücklich direkt vor die Füße des heranstürmenden Mads Pederson abgelenkt, der (23.) das 1:0 erzielte. Beim 2:0 sprang André Hahn höher als Lucas Hernández und vollendet per Kopf in die linke Ecke.

Erster Halbzeitrückstand, zweite Saisonniederlage

Zwar schlugen die Münchner durch Robert Lewandowski (38.) gleich zurück. Doch dabei blieb es - und in der Bundesliga hatten die Bayern in der laufenden Saison zum Kabinengang noch nie zurückgelegen. Trotz einer etwas besseren zweiten Halbzeit, reichte es bis zum Ende nicht zum Ausgleich. Auch Salihamidzic dürfte sich jetzt mit der zweiten Saisonniederlage des FC Bayern beschäftigen dürfen.

Zu Nagelsmann in die Kabine, der schimpft über die Verteidigung

Kennzeichnend für die bittere Niederlage war auch, dass die Münchner direkt nach dem Abpfiff erst einmal komplett in der Kabine verschwanden. Von Trainer Julian Nagelsmann bekamen sie bestimmt ähnliches zu hören, was er anschließend in die Mikrophone sprach: "Wir kriegen die Gegentore eigentlich immer auf die identische Weise. Wir verteidigen ein bisschen sorglos", schimpfte der Coach. Wenn nach vorne nicht viel gehe, müsse man halt "hinten stabiler sein". Das enttäuschende Fazit lautete aber: "Gewinnen lieben ist das eine, verlieren hassen ist das andere."