Transfer perfekt: FC Bayern verpflichtet Upamecano

Der eigentlich noch bis 2023 an Leipzig gebundene Upamecano kann RB dank einer Ausstiegsklausel für 42,5 Millionen Euro verlassen und erhält in München offenbar einen Vertrag bis 2026, wie die BILD am Freitag berichtete. Eine offizielle Bestätigung der Vereine steht allerdings noch aus. Beim Rekordmeister soll er den Abgang des Österreichers David Alaba kompensieren, der seinen Vertrag nicht verlängert und bei Real Madrid gehandelt wird. Damit verjüngern die Bayern weiter ihre Innenverteidigung - und schwächen wieder einmal einen direkten Konkurrenten.

FC Bayern als "richtiger Partner" für junges Ausnahmetalent

"Wir haben über viele Monate sehr gute, intensive und professionelle Gespräche mit Dayot und seinem Berater Volker Struth geführt. Wir wussten, dass wir sehr starke Konkurrenz hatten. Upamecano ist ein junger Spieler, dessen Qualitäten bereits außergewöhnlich entwickelt sind", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Interview.

Das "gute Konzept" habe den 22-Jährigen letztendlich vom Wechsel zum Rekordmeister überzeugt. "Wir haben ihm unsere Vision seiner Laufbahn beim FC Bayern präsentiert. Während der vergangenen Woche in Doha habe ich noch einmal mit allen Beteiligten gesprochen. Am Ende eines langen Prozesses waren Spieler, Familie und Management überzeugt, dass der FC Bayern der richtige Partner ist", erklärte Salihamidzic weiter.

RB Leipzig bestätigt Transfer noch nicht

Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche wollte sich nicht so klar zu der Personalie äußern. "Grundsätzlich ist es so, dass Upamecano bei uns eine Ausstiegsklausel besitzt und wir da grundsätzlich nicht mehr im driver's seat sitzen", sagte der 40-Jährige in der Halbzeit des RB-Heimspiels gegen den FC Augsburg.

Der FC Bayern plant in der Verteidigung weiter mit Niklas Süle (25) sowie den Franzosen Lucas Hernandez (24) und Tanguy Nianzou (18). In Corentin Tolisso, Benjamin Pavard, Kingsley Coman und Bouna Sarr stehen vier weitere Franzosen bei den Bayern unter Vertrag.